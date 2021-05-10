Известный рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) показал, что ему подарила на день рождения певица Настя Каменских

40-летний артист показал шикарный подарок от любимой жены - серьги из белого золота с бриллиантами, сделав свежий пост в Инстаграм, передает Politeka.net. Примечательно, что продюсера Потапа, которому 8 мая исполнилось 40 лет, потянуло показать дорогущие сережки с бриллиантами от любимой жены, когда Настя снимала видео для соцсети Инстаграм на его телефон.

"Леш, ты очень красивый мужчина", - раздался голос Каменских за кадром со сладким комплиментом любимому.

"Только в нашей паре жена может подарить сережки мужу", - сказал Потап, показывая драгоценные камни у себя в ушах.

Также Потап показал подарок от компании "Золотой век", которые ему на день рождения сделали роскошный подарок - тоже серьги, но уже не с белыми, а с черными бриллиантами.

Ранее Каменских призналась, что учится преодолевать свои страхи, а также рассказала, чего боится больше всего - страх высоты после неудачного падения с парашютом. Страх быть на глубине, под толщей воды, среди неизвестности. И главный страх, который чаще всего испытывает - что у нее что-то получится не идеально. Именно он забирает у нее огромное количество сил, энергии, радости и спокойствия.

Напомним, что Настя Каменских после 40-летия Потапа призналась в своем главном страхе: "Нельзя позволять..."

Как сообщала Politeka, Каменских в маленьком бикини нарвалась на критику из-за пляжных игр с подругой: "Ужас"

Также Politeka писала, что 34-летняя Каменских в свой день рождения превратилась в копию жгучей мексиканки: "Какой Потап везунчик".