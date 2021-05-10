Молодша дочка української актриси Ольги Сумської, Анна Борисюк, згадала, якою була її мама
Ольга Сумська разом зі своєю сестрою, Наталією, народилася в сім'ї артистів, передає Politeka.net. Красуні з дитинства закохалися в сцену, тому відразу вибрали свою майбутню професію.
Зокрема, Ольга у 1987 році закінчила КДІТІ імені І.К. Карпенка-Карого, вже в наступному році стала актрисою Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки. Вона грала в різних спектаклях, але велику популярність актрисі принесла роль Роксолани в серіалі «Роксолана» в 1997 році.
До слова, 1996 році артистка вийшла заміж вдруге за актора, Віталія Борисюка, і народила молодшу дочку, Анну. Останній зараз 19 років, вона нерідко згадує свою маму в Instagram.
Так, Анна опублікувала в сторіс фото Ольги Сумської, якою та була до "Роксолани".
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На фото відома актриса позувала в блузі, жакеті і картатій спідничці. Завершили образ аксесуари.
Фото чорно-біле, але чітко видно, що знаменитість ще не блондинка - її волосся темне.
"Моє головне джерело любові - МА", - написала дочка Сумської.
Відзначимо, свою першу дочку, Антоніну Паперну, Ольга Сумська народила у 1990 році від актора Євгена Паперного. Пара розлучилася через чотири роки шлюбу, коли Антоніні був всього рік.
Днями Ольга разом зі своїм другим чоловіком відзначила 25-річчя з дня весілля.
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