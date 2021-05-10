Молодша дочка української актриси Ольги Сумської, Анна Борисюк, згадала, якою була її мама

Ольга Сумська разом зі своєю сестрою, Наталією, народилася в сім'ї артистів, передає Politeka.net. Красуні з дитинства закохалися в сцену, тому відразу вибрали свою майбутню професію.

Зокрема, Ольга у 1987 році закінчила КДІТІ імені І.К. Карпенка-Карого, вже в наступному році стала актрисою Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки. Вона грала в різних спектаклях, але велику популярність актрисі принесла роль Роксолани в серіалі «Роксолана» в 1997 році.

До слова, 1996 році артистка вийшла заміж вдруге за актора, Віталія Борисюка, і народила молодшу дочку, Анну. Останній зараз 19 років, вона нерідко згадує свою маму в Instagram.

Так, Анна опублікувала в сторіс фото Ольги Сумської, якою та була до "Роксолани".

На фото відома актриса позувала в блузі, жакеті і картатій спідничці. Завершили образ аксесуари.

Фото чорно-біле, але чітко видно, що знаменитість ще не блондинка - її волосся темне.

"Моє головне джерело любові - МА", - написала дочка Сумської.

Відзначимо, свою першу дочку, Антоніну Паперну, Ольга Сумська народила у 1990 році від актора Євгена Паперного. Пара розлучилася через чотири роки шлюбу, коли Антоніні був всього рік.

Днями Ольга разом зі своїм другим чоловіком відзначила 25-річчя з дня весілля.

Нагадаємо, що Сумська насмішила перевтіленням з "білочки» в «бабусю»: кадри із закулісся "кріпак".

Як Politeka писала, що Ольга Сумська показала українцям справжнього героя:"прикрив собою двох бійців".

Також Politeka повідомляла, що 65-річна сестра Ольги Сумської потрясла одкровеннями про проблеми в зоряному сімействі: "Дай Бог сил...".