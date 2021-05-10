Знаменита співачка Тіна Кароль показала яскраві кадри з відпочинку, на яких з'явилася без грама косметики

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, якій довгий час приписують бурхливий роман з молдавським виконавцем Даном Баланом, показала яскраві кадри з відпочинку. Відео, на яких зірка позує з сином-красенем, опублікували на фан-сторінках присвячених співачці. Деякі шанувальники стверджують, що артистка вирушила відпочивати на Сейшельські острови.

На одному з відео Тіна позує одна, схоже, це відбувається вранці, вона кудись впевнено крокує серед густої екзотичної зелені. Перед камерою зірка з'явилася в ще мокрому купальнику, поверх якого накинула легку сорочку. Її волосся недбало укладені, а на обличчі немає макіяжу, при цьому виглядає вона дуже серйозною.

На ще одному відео з відпочинку, вже щаслива Кароль позує разом з сином. Вони стоять на пляжі біля самого океану і весело посміхаються в об'єктив. Шанувальники відзначили, що син зірки Веніамін дуже схожий на свого померлого тата Євгена Огіра. "Таке тепло від відео", "Солодкі", "Пупсики наші улюблені", "Здорово! Тіна хоч відпочине від своєї нескінченної роботи і людей!", "Щастя поруч", "Такі милі", "Сейшельські острови", "Як же він схожий на свого батька", "Який дорослий вже", "Гарненькі", "Красень" - пишуть в коментарях до публікації.

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