Знаменитая певица Тина Кароль показала яркие кадры с отдыха, на которых появилась без грамма косметики

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которой долгое время приписывают бурный роман с молдавским исполнителем Даном Баланом, показала яркие кадры с отдыха. Видео, на которых звезда позирует с сыном-красавцем, опубликовали на фан-страницах посвященных певице. Некоторые поклонники утверждают, что артистка отправилась отдыхать на Сейшельские острова.

На одном из видео Тина позирует одна, похоже, это происходит утром, она куда-то уверенно шагает среди густой экзотической зелени. Перед камерой звезда появилась в еще мокром купальнике, поверх которого накинула легкую рубашку. Ее волосы небрежно уложены, а на лице нет макияжа, при этом выглядит она очень серьезной.

На еще одном видео с отдыха, уже счастливая Кароль позирует вместе с сыном. Они стоят на пляже у самого океана и весело улыбаются в объектив. Поклонники отметили, что сын звезды Вениамин очень похож на своего умершего папу Евгения Огира. "Такое тепло от видео", "Сладкие", "Пупсики наши любимые", "Здорово! Тина хоть отдохнет от своей бесконечной работы и людей!", "Счастье рядом", "Такие милые", "Сейшельские острова", "Как же он похож на своего отца", "Какой взрослый уже", "Красивые", "Красавчик" - пишут в комментариях к публикации.

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

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