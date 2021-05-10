У Мережу потрапило фото легенди естради Софії Ротару з немовлям на руках
Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Софія Ротару завжди була знатною красунею, і навіть в 73 роки зберегла відмінний вигляд і свіжість. У соцмережі Instagram є безліч фан-сторінок, присвячених зірці, на них користувачі частенько обмінюються знімками і новинами. Так, нещодавно на одній з таких фан-сторінок опублікували миле фото легендарної артистки, на якому вона позує разом з маленьким сином Русланом.
На чорно-білому фото молода жінка зображена з маленьким Русланом Євдокименком на руках. Перед камерою Софія Михайлівна з'явилася в сукні, її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка. Син замінить в світлому в'язаному костюмі і в чепчику на голові.
У підписі до фотографії написали: "вітаємо улюблену нашу Софію Михайлівну⚡️⚡ ⚡ ️ і всіх Мам з ДНЕМ матері!⚡️💖⚡️🌷⚡️💖⚡️ Нехай всі мами посміхаються, в любові дітей своїх купаються... Нехай не хворіють і не старіють, а всі надії їх збуваються! 💖 ".
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Позитив з "Время и Стекло" після розлучення засвітив двох усміхнених красунь, які завжди поруч: "Кайфові"
"Холостяк" Заливако розпрощався з красунею-учасницею після знайомства з батьками: "Не можу повірити..."
Джамала терміново звернулася до українців з гіркою звісткою: "Дуже сумно вам повідомляти..."
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Користувачі тут же почали активно лайкати нову фотографію, засинаючи Ротару і її малюка сердечками і приємними емодзі, а також коментарями до фото.
"Золотце", "якщо мама доглядає за дитиною він ніколи не хворіє", "👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🙌🙌🙌", "Софія Михайлівна з маленьким Русланом 😍", "на фото Руслану Анатолійовичу 2 місяці", - написали фоловери.
Варто відзначити, що зараз син Софії Ротару вже дорослий і саомдостатній чоловік. Вінчасто ділиться зі своїми шанувальниками в соціальній мережі Instagram яскравими моментами з життя.
Нагадавши, 73-річна Софія Ротару босоніж вразила розтяжкою, кадр зі спальні: "яка вона...".
Як повідомляла Politeka, 73-річна Ротару розцвіла поруч з дорослими онуками, легенду не впізнати:"щастя вам всім".
Також Politeka писала, Син Ротару засвітив інтер'єр її розкішного особняка і біляву дитину: "ідеально".