У Мережу потрапило фото легенди естради Софії Ротару з немовлям на руках

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Софія Ротару завжди була знатною красунею, і навіть в 73 роки зберегла відмінний вигляд і свіжість. У соцмережі Instagram є безліч фан-сторінок, присвячених зірці, на них користувачі частенько обмінюються знімками і новинами. Так, нещодавно на одній з таких фан-сторінок опублікували миле фото легендарної артистки, на якому вона позує разом з маленьким сином Русланом.

На чорно-білому фото молода жінка зображена з маленьким Русланом Євдокименком на руках. Перед камерою Софія Михайлівна з'явилася в сукні, її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка. Син замінить в світлому в'язаному костюмі і в чепчику на голові.

У підписі до фотографії написали: "вітаємо улюблену нашу Софію Михайлівну⚡️⚡ ⚡ ️ і всіх Мам з ДНЕМ матері!⚡️💖⚡️🌷⚡️💖⚡️ Нехай всі мами посміхаються, в любові дітей своїх купаються... Нехай не хворіють і не старіють, а всі надії їх збуваються! 💖 ".

Користувачі тут же почали активно лайкати нову фотографію, засинаючи Ротару і її малюка сердечками і приємними емодзі, а також коментарями до фото.

"Золотце", "якщо мама доглядає за дитиною він ніколи не хворіє", "👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🙌🙌🙌", "Софія Михайлівна з маленьким Русланом 😍", "на фото Руслану Анатолійовичу 2 місяці", - написали фоловери.

Варто відзначити, що зараз син Софії Ротару вже дорослий і саомдостатній чоловік. Вінчасто ділиться зі своїми шанувальниками в соціальній мережі Instagram яскравими моментами з життя.

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