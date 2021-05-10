В Сеть попало фото легенды эстрады Софии Ротару с младенцем на руках

Как сообщает Politeka.net, известная певица София Ротару всегда была знатной красавицей, и даже в 73 года сохранила отличный вид и свежесть. В соцсети Instagram есть множество фан-страниц, посвященных звезде, на них пользователи частенько обмениваются снимками и новостями. Так, недавно на одной из таких фан-страниц опубликовали милое фото легендарной артистки, на котором она позирует вместе с маленьким сыном Русланом.

На черно-белом фото молодая женщина запечатлена с маленьким Русланом Евдокименко на руках. Перед камерой София Михайловна появилась в платье, ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка. Сын заменитости в светлом вязанном костюме и в чепчике на голове.

В подписи к фотографии написали: "Поздравляем Любимую Нашу Софию Михайловну⚡️💖⚡️ и Всех Мам с ДНЁМ МАТЕРИ!⚡️💖⚡️🌷⚡️💖⚡️ Пускай Все Мамы Улыбаются,в Любви Детей Своих Купаются... Пусть Не Болеют и Не Старятся,а Все Надежды Их Сбываются! 💖 ".

Пользователи тут же принялись активно лайкать новую фотографию, засыпая Ротару и ее малыша сердечками и приятными эмодзи, а также комментарими к фото.

"Прелесть", "Если мама ухаживает за ребенком он никогда не болеет", "👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🙌🙌🙌", "София Михайловна с маленьким Русланом 😍", "На фото Руслану Анатольевичу 2 месяца", - написали фолловеры.

Стоит отметить, что сейчас сын Софии Ротару уже взрослый и саомдостаточный мужчина. Ончасто делится со своими поклонниками в социальной сети Инстаграм яркими моментами из жизни.

Напомним, 73-летняя София Ротару босиком впечатлила растяжкой, кадр из спальни: "Какая она...".

Как сообщала Politeka, 73-летняя Ротару расцвела рядом со взрослыми внуками, легенду не узнать: "Счастья вам всем".

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