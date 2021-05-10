Співачка Наталія Могилевська налякала подією під час зйомок нового кліпу

45-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких постала в загадковій місцевості, що нагадує пустелю, передає Politeka.net.

Співачка показала бекстейдж зйомок, заінтригувавши публіку. Наталя підтвердила, що знімає кліп, а також розповіла, що її нова робота містить "літній настрій" і багато внутрішніх переживань.

"Так, друзі! Я знімаю свою нову відеороботу. Вже не можу дочекатися прем'єри! Мені настільки самій цікаво... Багато нових образів, літній настрій. Але в той же час дуже зворушливо, багато внутрішніх переживань, пов'язаних з тим, про що я співаю в пісні. Чекаю більше вашого!, - повідомила Могилевська, похваливши свою команду, - Всі старалися, всі працювали, всі дуже круті".

Проте останній "сторіз", який виклала Наталя, стривожив шанувальників не на жарт. Її автівка застрягла в піску й знадобилася допомога ззовні, щоб виштовхати.

"НП! Застрягли!", - підписала кадри артистка.

Чим закінчилася ситуація, історія, на жаль, замовчує.

Раніше ми розповідали, Наталя зробила зворушливий пост до Дня матері, закликавши українців віддати борг своїм батькам. Спіч співачка супроводила фото з мамою, нині вже покійною, на якому стояла перед нею на колінах.

"Деякі люди помиляються, коли думають, що можуть повчати своїх батьків, можуть оцінювати їхні вчинки, можуть вередувати, заперечувати або щось додавати... Батьки наші найбільші вчителі, батьки хранителі нашої карми. Зараз саме час набрати маму, тата і сказати: Я тебе люблю, мамочка! Я тебе люблю, татусь! Зателефонуйте своїм батькам. А я тобі мама, на жаль, зателефонувати не можу, але я тебе люблю!",- проникливо написала артистка.

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