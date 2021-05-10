Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, як відпочиває в Туреччині
Як пише Politeka.net, Марина Бех-Романчук стала досить відомою українською легкоатлеткою, адже завоювала безліч міжнародних медалей. Красуня обожнює спорт і часто публікує фото, де демонструє розкішну фігуру. У дівчини сотні тисяч фанатів в Instagram і Марина намагається не розчарувати вдячну публіку.
Цього разу Марина в сторіс опублікувала кадри, як відпочиває, лежачи на рушнику. Дівчина посміхалася, демонструючи підтягнуту фігуру. На красуні був зелений топ і чорні трусики.
"Новий гарячий тиждень", - написала Марина під фотографією.
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Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі, так як в сторіс немає таких функцій, але так і хочеться додати: "краще, ніж в Луврі".
Повідомлялося, що українська спортсменка Марина Бех-Романчук показала шанувальникам нову фотосесію.
На нових знімках Марина відображена в цікавій локації на рожевому тлі. Перед камерою вона з'явилася в одних тільки темних джинсах, тоді як торс прикрила красивим букетом нарцисів, заправлених в штани. Цей дивовижний наряд тільки підкреслив спокусливі форми і ідеальну спортивну фігуру красуні.
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