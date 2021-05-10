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Популярна українська ведуча Леся Нікітюк показала танець у пікантному вбранні

Зірка поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Як відомо, телеведуча вирушила до Туреччини відзначати дівич-вечір зі своїми близькими подругами. Протягом чотирьох днів вона ділиться в соцмережах фото і відео.

В цей раз Нікітюк показала, як танцює під відому пісню Олега Винника: "Здрастуй, наречена! Здрастуй, красива! Нехай твоя частка буде щаслива! Ангел підхопить сльозинку кришталеву і заспіває пісню вінчальну".

Леся була одягнена в ефектое біле пляжне плаття, нижня частина якого повністю складалася з тонкого прозорого матеріалу, представляючи погляду стрункі ноги телеведучої у всій красі.

Відзначимо, гуляти і веселитися компанія почала ще в літаку. Телеведуча поділилася кадрами з фоловерами. Наречена була в білій фаті, а її подружки, включаючи Лесю, в різнокольорових.

Пізніше Нікітюк показала, як загоряє біля моря. На лежаку Нікітюк влаштувала спокусливі ігри, задираючи ноги вгору і показуючи фігуру у всій красі в рожевому бікіні. Причому саму телеведучу не збентежило, наскільки провокаційно вона виглядає перед камерою. Крихітний купальник насиченого відтінку наочно показав, наскільки струнка фігура у телеведучої.

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