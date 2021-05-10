Популярная украинская ведущая Леся Никитюк показала танец в пикантном наряде
Звезда поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
Как известно, телеведущая отправилась в Турцию отмечать девичник со своими близкими подругами. На протяжении четырех дней она делится в соцсетях фото и видео.
В этоот раз Никитюк показала, как отплясывает под известную песню Олега Винника: "Здравствуй, невеста! Здравствуй, красивая! Пусть твоя доля будет счастливая! Ангел подхватит слезинку хрустальную и запоет песню венчальную".
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Леся была одета в эффектое белое пляжное платье, нижняя часть которого полностью состояла из тонкого прозрачного материала, представляя взору стройные ноги телеведущей во всей красе.
Отметим, гулять и веселиться компания начала еще в самолете. Телеведущая поделилась кадрами с фолловерами. Невеста была в белой фате, а ее подружки, включая Лесю, в разноцветных.
Позже Никитюк показала, как загорает у моря. На лежаке Никитюк устроила соблазнительные игры, задирая ноги вверх и показывая фигуру во всей красе в розовом бикини. Причем саму телеведущую не смутило, насколько провокационно она выглядит перед камерой. Крошечный купальник насыщенного оттенка наглядно показал, насколько стройная фигура у телеведущей.
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