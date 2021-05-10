Вот это да!

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк показала танец в пикантном наряде

Звезда поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Как известно, телеведущая отправилась в Турцию отмечать девичник со своими близкими подругами. На протяжении четырех дней она делится в соцсетях фото и видео.

В этоот раз Никитюк показала, как отплясывает под известную песню Олега Винника: "Здравствуй, невеста! Здравствуй, красивая! Пусть твоя доля будет счастливая! Ангел подхватит слезинку хрустальную и запоет песню венчальную".

Леся была одета в эффектое белое пляжное платье, нижняя часть которого полностью состояла из тонкого прозрачного материала, представляя взору стройные ноги телеведущей во всей красе.

Отметим, гулять и веселиться компания начала еще в самолете. Телеведущая поделилась кадрами с фолловерами. Невеста была в белой фате, а ее подружки, включая Лесю, в разноцветных.

Позже Никитюк показала, как загорает у моря. На лежаке Никитюк устроила соблазнительные игры, задирая ноги вверх и показывая фигуру во всей красе в розовом бикини. Причем саму телеведущую не смутило, насколько провокационно она выглядит перед камерой. Крошечный купальник насыщенного оттенка наглядно показал, насколько стройная фигура у телеведущей.

Напомним, Никитюк после гуляний на девичнике удивила заявлением, украинцы опешили: "Захотелось свадьбу..."

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