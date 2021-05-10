Відомий український виконавець, чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес поділився своїм одкровенням
Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку співака в Instagram.
"Є якесь спостереження. Другий рік працюю з однією і тією ж знімальною командою. Ми жодного разу не посралися. Хоча можливість була, але ось почуття гумору або спокій кожного з команди якось зводило все нанівець. Починає здаватися, що працюю з хорошими людьми😂😂😂 не знаю, можливо вони за спиною бридкі людці, але майстерно приховують 😂😂😂 Усім бажаю таких людей поруч», - написав співак.
При цьому Дантес опублікував фото, яке викликало масу емоцій у його фоловерів.
"Дуже красиво", "Володимир, ви дуже творча людина і я рада, що діліться своїми думками, класними фотографіями, шикарними піснями і крутими кліпами", "шалено красивий😍", "в пелюстках троянд?😂", "Навіть квіти не такі красиві як Вова", - пишуть в коментарях.
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Нагадаємо, після фіналу пісенного шоу "Голос", в якому переміг Сергій Лазановський, його тренер Надя Дорофєєва разом з чоловіком Дантесом поїхали до нього в село Попільники на Великдень. Після цього візиту у Дантеса відкрилися очі і тепер Захід України він сприймає по-новому і всім радить відчути.
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