Відома актриса і модель 56-річна Моніка Беллуччі згадала свої старі фільми

Артистка починала свою кар'єру в якості моделі, але пізніше стала активно зніматися у фільмах, передає Politeka.net. Завдяки неймовірній привабливості Моніка досі залишається еталоном краси.

У своєму Instagram пекуча брюнетка вирішила згадати яскраві кадри з фільмів, в яких вона знімалася. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) У кожному кадрі від зірки не можна відірвати погляду. На деяких її можна помітити з колишнім чоловіком, Венсаном Касселем, а також з актором Брюсом Віллісом.

Зірка представила в образах Клеопатри, а також інших персонажів, наприклад, з фільму "Матриця".

"Спогади!!! Дуже дякую всім моїм підпсникам 🌹", - написала знаменитість.

зазначимо, зараз на сторінку зірки підписані чотири мільйони підписників.

За 40 хвилин публікація зібрала більше 100 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Привіт, любо, як твої справи?", "Боже, ти - моє натхнення ❤️✨ 👑», «безумовно найбільша актриса»,"🔥🔥🔥👏👏👏👏 жінки-ангели ідеальна дівчина, Моніка, Я так тебе люблю😍 😍 😍 😍", "це досить добре", "Богиня! Краща актриса всіх часів! ❤️❤️❤️😍😍🔥🔥🔥😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️😍😍", "Королева краси"," я хочу одного разу побачити тебе ближче", "безсумнівно, найпривабливіша жінка в світі", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Моніка Беллуччі оточила себе спекотними красенями, пустивши в хід руки:"Ух, яка...".

Також Politeka писала, що Моніка Беллуччі полонила пікантною позою, засвітивши дещо цікаве: "Шедевр"