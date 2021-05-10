Известная актриса и модель 56-летняя Моника Беллуччи вспомнила свои старые фильмы

Артистка начинала свою карьеру в качестве модели, но позже стала активно сниматься в фильмах, передает Politeka.net. Благодаря невероятной привлекательности Моника до сих пор остается эталоном красоты.

В своем Инстаграм жгучая брюнетка решила вспомнить яркие кадры из фильмов, в которых она снималась. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) В каждом кадре от звезды нельзя оторвать взгляда. На некоторых ее можно заметить с бывшим мужем, Венсаном Касселем, а также с актером Брюсом Уиллисом.

Звезда представала в образах Клеопатры, а также других персонажей, например, из фильма "Матрица".

"Воспоминания!!! Большое спасибо всем моим подписчикам 🌹", - написала знаменитость.

Отметим, сейчас на страницу звезды подписаны четыре миллиона подписчиков.

За 40 минут публикация собрала более 100 тысяч просмотров и много комментариев.

«Привет, дорогая, как твои дела?», «Боже, ты - мое вдохновение ❤️✨👑», «ОПРЕДЕЛЕННО САМАЯ ВЕЛИКАЯ АКТРИСА»,"🔥🔥🔥👏👏👏👏 Женщины-ангелы Идеальная девушка, Моника, я так тебя люблю 😍😍😍😍", "это довольно хорошо", "Богиня! Лучшая актриса всех времен! ❤️❤️❤️😍😍🔥🔥🔥😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️😍😍", "Королева красоты", "Я хочу однажды увидеть тебя поближе", "Несомненно, самая привлекательная женщина в мире 👏👏👏👏👏", - написали пользователи сети.

Напомним, что Моника Беллуччи окружила себя знойными красавцами, пустив в ход руки: "Ух, какая...".

Также Politeka писала, что Моника Беллуччи пленила пикантной позой, засветив кое-что интересное: "Шедевр"