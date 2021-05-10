Популярна співачка Надя Дорофєєва здивувала шанувальників пекучим фото в свій день народження

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва після розпаду групи "Время и Стекло" почала сольну кар'єру і нещодавно презентувала свій перший сольний альбом. У своєму Instagram зірка часто радує публіку яскравими публікаціями зі свого насиченого життя, і цього разу показала незвичайні фото з нової зухвалої фотосесії.

На кадрах видно, що Надя відображена в павільйоні для зйомок, вона позує на темному тлі в світлій кімнаті. Перед камерою співачка з'явилася у вельми незвичайному і не гламурному образі - на ній однотонне вбрання, яке складається зі штанів, сорочки і курточки, а завершують образ темні гумові чоботи. Волосся красуні зібрані в тугу зачіску на потилиці, а на її обличчі незвичайний макіяж.

У підписі до фотографій Дорофєєва написала: "Чого б вам хотілося прямо зараз? Я ось дико хочу на музичний фестиваль". Користувачі тут же почали обговорювати нову фотосесію зірки, відповідаючи на її питання і засинаючи компліментами. Однією з перших знімки Наді прокоментувала телеведуча Леся Нікітюк: "Просто знищила". "Що б ти посміхнулася", "А я б хотів зустрітися з тобою", "Мені б хотілося на море", "Хочу на твій концерт", "Красуня", "Незвичайна", "Обожнюю тебе", "Хочу тебе обійняти", - пишуть в коментарях до фото Наді.

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