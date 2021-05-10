Популярная певица Надя Дорофеева удивила поклонников жгучим фото в свой день рождения

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева после распада группы "Время и Стекло" начала сольную карьеру и недавно презентовала свой первый сольный альбом. В своем Instagram звезда часто радует публику яркими публикациями из своей насыщенной жизни, и в этот раз показала необычные фото из новой дерзкой фотосессии.

На кадрах видно, что Надя запечатлена в павильоне для съемок, она позирует на темном фоне в светлой комнате. Перед камерой певица появилась в весьма необычном и не гламурном образе – на ней однотонный наряд, который состоит из штанов, рубашки и курточки, а завершают образ темные резиновые сапоги. Волосы красотки собраны в тугую прическу на затылке, а на ее лице необычный макияж.

В подписи к фотографиям Дорофеева написала: "Чего бы вам хотелось прямо сейчас? Я вот дико хочу на музыкальный фестиваль". Пользователи тут же принялись обсуждать новую фотосессию звезды, отвечая на ее вопрос и засыпая комплиментами. Одной из первых снимки Нади прокомментировала телеведущая Леся Никитюк: "Просто уничтожила". "Что бы ты улыбнулась", "А я бы хотел встретиться с тобой", "Мне бы хотелось на море", "Хочу на твой концерт", "Красотка", "Необыкновенная", "Обожаю тебя", "Хочу тебя обнять", - пишут в комментариях к фото Нади.

Напомним, Беспечные Дорофеева и Потап забыли о Дантесе и Каменских, прижавшись друг к другу: "Огонь".

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