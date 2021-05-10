Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала, як проводить час на відпочинку
Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик стала дуже популярною українською телеведучою, хоча ще й грає в театрі і кіно. Красуня зараз вирушила на відпочинок, звідки регулярно ділитися свіжими фотографіями в Instagram, де за зіркою стежать сотні тисяч українців.
На фото Лілія позувала в червоній сукні і окулярах, а в руках тримала капелюшок. Красуня посміхалася, ходячи по мокрому піску без взуття. Фото вийшло дуже цікавим і захоплюючим, адже Ребрик виглядає бездоганно.
Фанати не ставили лайки лілії і не писали Коментарі, як як Ребрик залишила в сторіс Instagram, де подібних інструментів немає, але зазвичай зірку без компліменту не відпускають: "найкрасивіша телеведуча України".
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Повідомлялося, що актриса і ведуча Лілія Ребрик подала хороший приклад.
На знімках Лілія позувала в жовтому сарафані з божевільним вирізом до стегна і сміливим декольте. Чоловіка і дочок зірка причепурила в наряди такого ж кольору - вийшов яскравий ансамбль. На знімках всі четверо щиро посміхалися і веселилися, гуляючи по теннистих алеях розкішного готелю.
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