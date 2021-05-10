Популярна співачка Настя Каменських здивувала фанатів яскравими фото з Мексики

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно з'явилася на концерті "Вечірнього Кварталу", часто радує фанатів яскравими фото в соцмережі Instagram. Цього разу зіркова красуня поділилася в мережі милими фото з цікавої історичної локації в Мексиці, де знімала своє власне реаліті-шоу "дівчатка рулять". До слова, у підписі до посту артистка анонсувала новий випуск шоу.

На знімках щаслива Настя позує в священному місті древніх майя Чичен-Іца. Перед камерою вона з'явилася в коротеньких сірих шортиках і білосніжній обтягуючій футболці, у неї на плечах висить чорний рюкзак, а на ногах – світлі зручні черевики. Волосся співачки розпущене і покрите стильним коричневим капелюхом, а на обличчі немає макіяжу, тільки мила посмішка.

У підписі до фотографій Каменських написала: "сподіваюся, коли ви дивилися 9 серію нашого реаліті, то, як і ми з дівчатками, змогли відчути загадковий і містичний вайб цього місця. Чекаєте 10 серію?". Користувачі тут же почали активно обговорювати нову публікацію зірки, відзначаючи, що вона виглядає дуже природно і красиво. "Ну дуже вже красива", "Дуже цікаво, ви така справжня і прекрасна", "Я тут теж була", "Така класна", "Красуня", "Дуже чекаємо", "Чекаю. Такі круті Ви", "10 серія - найочікуваніша подія! Сподіваюся серія буде довгою", "Така природна і красива", "Настюха, піраміди прикрашають тебе", - пишуть фанати під фото зірки.

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