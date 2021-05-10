Відома модель Тіна Кунаки, Молода дружина Венсана Касселя, показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net Тіна Кунаки є успішною французькою моделлю. Слави дівчини додало ще й те, що вона вийшла заміж кілька років тому за Венсана Касселя, який розлучився з Монікою Беллуччі. Модель активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами безліч цікавих.

Зірка цього разу опублікувала фото, на якому позувала в зеленому бікіні. Тіна ховалася від сонця під великою парасолькою, демонструючи розкішну фігуру. Красуня повернулася боком і відвела погляд від об'єктива на фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram, куди зробила репост Кунакі, немає подібних функцій, але зазвичай дівчину без компліментів не залишають: "не гірше Беллуччі".

Повідомлялося, що відома модель і дружина 54-річного актора Венсана Касселя Тіна Кунакі вразила ефектним образом топлес.

На фото Тіна наочно продемонструвала вражаючу фігуру з мінімумом одягу. Так, на чорно-білому знімку модель позує, спершись спиною на стіну. З одягу на ній лише довга чорна спідниця.

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