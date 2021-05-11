Відомий репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) не знімає з вух Діаманти, що йому подарувала на день народження співачка Настя Каменських і компанія " Золотий Вік"

40-річний артист попозував вдома біля басейну після ранкової пробіжки, зробивши свіжий пост в Instagram, передає Politeka.net. Примітно, що продюсер Потап, якому 8 травня виповнилося 40 років, не знімає дорогі сережки з чорними діамантами.

На фото Потап мружить очі від яскравого ранкового сонця. Артист в чорній футболці з білим знаком спереду тільки повернувся з пробіжки і вирішив закарбувати себе на тлі власного басейну біля будинку.

"Приємно вранці пробігши 3-шечку і позаймавшись, поснідавши і привівши себе в стан вищої обтічності, подивитися на день прийдешній з позитивного берега....new era is coming", - написав Потап.

Як відомо, Потап отримавши в подарунок від компанії "Золотий Вік" сережки з чорними діамантами. А кохана дружина Настя Каменських подарувала теж сережки, Але з білими діамантами.

Фолловери в коментарях засипали репера компліментами:

"Вища обтічність це стрижка?!)) Круто🤣 👍", "альбомчик чекає свого приходу) А Настюша, випускає реаліті сьогодні? Спізнюється з часом😜", " Бос Абрикос 😂😂😂👏👏👏🔥🔥🔥❤️❤️❤️🍑🍑🍑", "гарного вам дня! Крута у Вас погода, не те, що в Харкові: похмуро, вітер, прохолода, дощі вже втомився вважати який день!", " чи є щось приємніше, ніж міхурова ванна😍💋", - пишуть користувачі.

Нагадаємо, що Потап після 40-го дня народження вразив видом у звичайному житті на прогулянці з собакою: "помолодшав за ці два роки"

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