Відома українська співачка Надія Мейхер, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала себе в підлітковому віці
Як пише Politeka.net, Надя Мейхер була однією з перших учасниць культового гурту "ВІА Гра". Красуня і зараз продовжує співати, беручи участь в популярних українських шоу. Не забуває дівчина і про соціальні мережі, де ділитися не тільки сценічними образами, а й особистими фото.
Днями Надя опублікувала фото, де їй 15 років. "Зоряний шлях" вирішив порівняти сучасну Надю і на підлітковому знімку.
На старому фото Мейхер позувала в сукні на сцені, виконуючи танець під композицію Patricia Kaas "Mon mec a moi".
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"Надія Мейхер показала себе 15-річну
На той час відома артистка @nadyameiher була юною студенткою.
"Танець під композицію Patricia Kaas "Mon mec a moi", так давно ця пісня зі мною. Звичайно, є спогади, які настільки врізалися в пам'ять і емоційно відбилися, які можуть довгі роки гостро відчуватися ... Але погодьтеся, фото викликають блискавичну візуалізацію того, що відбувалося в якийсь момент. Вони здатні надихати, підштовхувати до дії, змінювати життя», - зазначила зірка", - написали на сторінці "Зоряного шляху".
"Тепер, після зізнань Лорак і Полякової , по-іншому дивишся на всіх учасниць ВІА Гри", - відразу написала фанатка, згадавши про скандал з Костянтином Меладзе.
Українці поставили майже тисячу лайків і написали коментар:
"Надя супер. Але треба розуміти, що на минулому не заїдеш в сучасний світ. Нове покоління, нові кумири.. . Надя, велике прохання: припини бути сірою мишкою. На шоу приходиш в якихось лахах, зачіска неохайна, макіяжу нуль. Нове покоління тебе не знає. Наше покоління тебе забуває. Розворушитися.. . Поміняй себе... ".
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