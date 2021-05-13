Романтична історія Тіни Кароль і Дана Балана, яку так завзято показували глядачам "Голосу країни", заграла новими фарбами

Вперше про стосунки 36-річної української виконавиці і 42-річного молдавського співака заговорили кілька років тому, коли в ефір вийшов 9 сезон проєкту. Зірки так переконливо зображували на камеру пристрасть, що шанувальники тут же повірили в їх "любов". Артисти туманно коментують чутки, не підтверджуючи і не заперечуючи, тому ця таємниця досі остаточно не розкрита.

Нещодавно керівник "Голосу країни" Володимир Завадюк під час воркшопа "Ніч нових ідей" проговорився, мовляв, любовна історія між зірками створювалася штучно. Його завданням, як продюсера, було змусити Дана повірити в те, що він цікавий Тіні, і змусити Кароль повірити, що колега-тренер нею цікавиться.

Пізніше, коли один з користувачів Instagram виклав сторіз про «фейковий роман» артистів, Завадюк попросив видалити пост, оскільки «це створена історія, яка стала реальністю».

Новина наробила галасу. Продюсер поспішив роз'яснити все ще раз, зробивши відповідний пост у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

"Я висловив свою особисту думку і бачення як продюсера. У наших шоу важливо - душа і наявність "хімії" між тренерами. У тому і є завдання продюсера, щоб вчасно це помітити і показати. Я став свідком романтичної історії, яка розгорталася на моїх очах <...> і не раз говорив, що помічав симпатію між Тіною і Даном. Зі свого боку хочу вибачитися перед Тіною і Даном, і їх прихильниками, яких могла образити помилкова інтерпретація мого висловлювання <...> Вдячний глядачам за велику любов до наших проєктів, яку я відчув під час виступу та відчуваю постійно. Спостерігайте за нашими новинами, в новому сезоні ми будемо дивувати вас особливо душевними проєктами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кароль, яка залишила Україну, з'явилася на улюблених островах Дана Балана: "такий смуток в очах..."