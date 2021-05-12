Один з найяскравіших учасників шоу "Холостячка", бізнесмен Олексій Тригубенко, показав сніданок з учасницею "Холостяк-11" блогеркою Надін Медведчук

Олексій Тригубенко був одним з головних претендентів на серце героїні шоу "Холостячка", актриси Ксенії Мішиної, проте та в підсумку вибрала коміка Олександра Еллерта, пише Politeka.net.

Через деякий час після зйомок в реаліті-шоу перспективний наречений так і не знайшов собі пару, зате завоював серця тисяч фанаток, які тепер підтримують його в соцмережі Instagram. Так, нещодавно в сторіс хлопець поділився яскравими кадрами з поїздки в Одесу і розповів, щоб це був за захід.

У нових сторіс Тригубенко показав, що він снідає в компанії дівчини Надін, яка була учасницею нинішнього сезону шоу "Холостяк". Також на сніданку присутній учасник реаліті-шоу" Холостячка "Євген Ковтуненко і" Холостяк-5" Сергій Мельник, схоже, вони встигли здорово подружиться між собою і тепер проводять час на таких заходах.

"Доброго ранку, друзі! Ну як же круто посеред тижня поснідати з друзями в Одесі", - сказав Тригубенко в сторіз.

У наступних відео Тригубенко розповів, що у нього якраз були зйомки в Одесі і збіглося, що його друзі приїхали, тому і зустрілися всі разом.

Нагадаємо, Олексій прокоментував вибір Ксенії Мішиної у бік Еллерта. За словами бізнесмена, йому було боляче почути відмову, адже у нього були почуття. Однак бізнесмен побажав щастя парі.

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