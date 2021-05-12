Один из самых ярких участников шоу "Холостячка", бизнесмен Алексей Тригубенко, показал завтрак с учасницей "Холостяк-11" блогершей Надин Медведчук

Алексей Тригубенко был одним из главных претендентов на сердце героини шоу "Холостячка", актрисы Ксении Мишиной, однако та в итоге выбрала комика Александра Эллерта, пишет Politeka.net.

Спустя время после съемок в реалити-шоу перспективный жених так и не нашел себе пару, зато завоевал сердца тысяч фанаток, которые теперь поддерживают его в соцсети Instagram. Так, недавно в сторис парень поделился яркими кадрами с поездки в Одессу и рассказал, чтоб это было за мероприятие.

В новых сторис Тригубенко показал, что он завтракает в компании девушки Надин, которая была участницей нынешнего сезона шоу "Холостяк". Также на завтраке присутствует участник реалити-шоу "Холостячка" Евгений Ковтуненко и "Холостяк-5" Сергей Мельник, похоже, они успели здорово подружится между собой и теперь проводят время на таких мероприятиях.

"Доброе утро, друзья! Ну как же круто посреди недели позавтракать с друзьями в Одессе", - сказал Тригубенко в сториз.

В следующих видео Тригубенко рассказал, что у него как раз были съемки в Одессе и совпало, что его друзья приехали, поэтому и встретились все вместе.

Напомним, Алексей прокомментировал выбор Ксении Мишиной в сторону Эллерта. По словам бизнесмена, ему было больно услышать отказ, ведь у него были чувства. Однако бизнесмен пожелал счастья паре.

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