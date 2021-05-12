Актриса Ксенія Мішина показала, як снідає під час зйомок

Як повідомляє Politeka.net, шанувальники Ксенії Мішиної і Олександра Еллерта деякий час тому запідозрили, що пара сильно посварилася. Але тепер, схоже, вони знову разом і навіть з'їздили на травневі свята в Одесу до моря. У своєму Instagram Ксенія показувала яскраві кадри з гримерки під час зйомок серіалу в Хорватії.

"Доброго ранку, мої хороші. Я вже на знімальному майданчику, у мене сніданок - сирочок і чаєчок. Чекаю своєї сцени і сьогодні слава Богу не з 5 ранку - дали мені трішечки поспати, але зміна Довга, зате в дуже красивому місці. По секрету скажу - в готелі Хілтон", - сказала Мішина.

Також актриса поскаржилася фанатам через фотогафії з фотосесії, які отримала вчора.

"Хочу поскаржитися. Я просто була впевнена, що вам це шалено сподобатися і ви просто абалдеете. А насправді очманіла я...",- сказала Ксенія, скаржачись на малу кількість лайків.

Нещодавно на фотографіях Ксенія Мішина з'явилася в оригінальному атласному платті синьо-жовтого кольору і оригінального фасону, але найбільше уваги привертає її яскравий макіяж, перуку на голові і безліч прикрас. В очі кидається червона помада на губах в тон лаку на нігтях, ще й міміка додає знімкам зухвалості і самовпевненості. Такий Ксенію ще ніхто не бачив.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина показала, в якому вигляді прийшла на перше побачення з Еллертом: "обожнюю".

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