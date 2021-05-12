Актриса Ксения Мишина показала, как завтракает во время съемок

Как сообщает Politeka.net, поклонники Ксении Мишиной и Александра Эллерта некоторое время назад заподозрили, что пара сильно поссорилась. Но теперь, похоже, они снова вместе и даже съездили на майские праздники в Одессу к морю. В своем Instagram Ксения показывала яркие кадры с гримерки ов время съемок сериала в Хорватии.

"Доброе утро, мои хорошие. Я уже на съемочной площадке, у меня завтрак - сырочек и чаечек. Жду своей сцены и сегодня слава Богу не с 5 утра - дали мне немножечко поспать, но смена долгая, зато в очень красивом месте. По секрету скажу - в отеле Хилтон", - сказала Мишина.

Также актриса пожаловалась фанатам из-за фотогафий с фотосессии, которые получила вчера.

"Хочу пожаловаться. Я просто была уверена, что вам это безумно понравиться и вы просто абалдеете. А на самом деле обалдела я...", - сказала Ксения, жалуясь на малое количество лайков.

Недавно на фотографиях Ксения Мишина появилась в оригинальном атласном платье сине-желтого цвета и оригинального фасона, но больше всего внимания привлекает ее яркий макияж, парик на голове и множество украшений. В глаза бросается красная помада на губах в тон лаку на ногтях, еще и мимика добавляет снимкам дерзости и самоуверенности. Такой Ксению еще никто не видел.

Напомним, "Холостячка" Мишина показала, в каком виде пришла на первое свидание с Эллертом: "Обожаю".

Как сообщала Politeka, Мишина удивила переменами во внешности, "Холостячку" не узнать: "Будто Надя Дорофеева".

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