Переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський розповів про свою мрію

Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський став переможцем останнього сезону"Голосу країни". Красунчик став відразу дуже популярним, адже на нього підписалися десятки тисяч українців в Instagram.

Сергій цього разу опублікував відео, в якому заспівав кавер на пісню Лесі Нікітюк - "ями". Хлопець супроводив ролик постом, в якому звернувся до українців:

"Цей рік можна назвати"Здійсни мрію".

І ви мені в цьому дуже сильно допомагаєте.

На проект @goloskrainy_official я думав, що мені вдасться зустрітися з двома кумирами - @the_hardkiss і @lesia_nikituk.

Якщо з Юлею у мене була розмова, то з Лесею не склалося.

А так хочеться познайомитися з цією неймовірною особистістю.

То як? Допоможете в здійсненні ще однієї мрії?

Просто відзначайте в коментарях @lesia_nikituk, щоб вона побачила мій cover на її пісню " ями"

Музика якої належить геніальному @ruslankvinta, а слова @tayanna_reshetnyak", - написав Сергій.

Фанати відразу почали відзначати Лесю Нікітюк, але красуня поки ніяк не відреагувала на пост молодого таланту.

Після цього Сергій зняв сторіси, в яких подякував українцям:

"Привіт всім ще раз. Друзі, я хочу сказати спасибі кожному, хто залишав свій коментар, хто повірив в мою мрію, так як повірив в неї я, але, на жаль, напевно Instagram так не працює. Леся не побачила,але напевно вона чекає зустрічі".

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