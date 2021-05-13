Відома співачка Анастасія Приходько поділилася особистим кадром

Зірка вже кілька років перебуває у шлюбі з бізнесменом, Олександром, передає Politeka.net. Не так давно артистка стала мамою втретє.

Зараз подружжя виховує дочку Приходько від попереднього шлюбу, Нанну, а також двох спільних синів Гордія і Луку.

Артистка не розкриває деталі свого особистого життя, але іноді робить пости в Instagram, де ділиться найособистішими фото.

Так, в одному з недавніх сторі Анастасія показала, як годує молодшу дитину грудьми.

"Коли терміново довелося роздягнутися заради чоловіка, бо він голодний. Будь-які плани ми посунемо, і хто треба почекає", - підписала фото любляча мама.

До слова, на фото зірка позувала в маєчці і блиснула своїми татуюваннями на руках.

Нагадаємо, Анастасія Приходько народила першу дочку у 2010 році від абхазького бізнесмена Нурі Кухілави.

Пізніше пара розійшлася і співачка почала будувати відносини з Олександром. У 2015 році на світ з'явився їх первісток, Гордій.

Нещодавно співачка розповіла, що знайома зі своїм чоловіком ще зі школи.

"Я зі своїм чоловіком познайомилася в школі. Він був старший за мене на два класи. Я його знаю з самого дитинства, з семи років і він моя перша любов, єдина і остання", - зізналася Настя.

Цікаво, що Олександр абсолютно непублічна особистість, тому в мережі практично немає фото артистки з ним. На думку бізнесмена, хто особисто знає Настю і її сім'ю бачать, що вона щаслива дружина і мати.

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