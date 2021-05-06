Известная украинская певица Анастасия Приходько впечатлила украинцев своей неменяющейся с годами внешностью
Не так давно звезда, в свое время представлявшая на «Евровидении» Россию, родила третьего ребенка. Певица до последнего не рассказывала о своей беременности, однако успела засветить округлившийся животик во время участия в шоу «Маска».
Недавно артистка также отпраздновала свой 34-й день рождения. На странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм решили сравнить то, как она выглядит сейчас, с ее же снимком почти 10-летней давности. Там опубликовали коллаж с двумя фотографиями певицы.
На первой молодая Приходько позирует в красной майке, с длинными волосами и темным макияжем глаз. На втором фото певица предстала в красной косухе и с короткими волосами, однако ее макияж остался почти таким же. Стоит отметить, что на фото звезда выглядит практически неизменившейся за прошедшие годы.
«Анастасия Приходько 9 лет назад и сейчас. Друзья, что скажете – артистка изменилась?», - говорится в подписи к снимкам.
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Украинцы тут же начали обсуждать этот вопрос в комментариях.
«С каждым годом прекрасна по-своему», «Не изменилась», «Никогда эта особа не нравилась», «Грубовата», «Раньше была лучше», «Не стоило волосы обрезать», «Изменилась, появилось обручальное кольцо», - пишут люди.
Напомним, Приходько раскрыла свой вес после тайных родов и показала крошку сына: "Ну любовь же".
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