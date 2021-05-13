Известная певица Анастасия Приходько поделилась личным кадром

Звезда уже несколько лет состоит в браке с бизнесменом, Александром, передает Politeka.net. Не так давно артистка стала мамой в третий раз.

Сейчас супруги воспитывают дочь Приходько от предыдущего брака, Нанну, а также двоих общих сыновей Гордея и Луку.

Артистка не раскрывает детали своей личной жизни, но в иногда делает посты в Инстаграм, где делится самыми личными фото.

Так, в одном из недавних стори Анастасия показала, как кормит младшего ребенка грудью.

"Когда срочно пришлось раздеться ради мужчины, ибо он голоден. Любые планы мы подвинем, и кто надо подождет", - подписала фото любящая мама.

К слову, на фото звезда позировала в маечке и сверкнула своими татуировками на руках.

Напомним, Анастасия Приходько родила первую дочь в 2010 году от абхазского бизнесмена Нури Кухилавы.

Позже пара разошлась и певица начала строить отношения с Александром. В 2015 году на свет появился их первенец, Гордей.

Недавно певица рассказала, что знакома со своим мужем еще со школы.

"Я со своим мужем познакомилась в школе. Он был старше меня на два класса. Я его знаю с самого детства, с семи лет и он моя первая любовь, единственная и последняя", - призналась Настя.

Интересно, что Александр совершенно непубличная личность, поэтому в сети практически нет фото артистки с ним. По мнению бизнесмена, кто лично знает Настю и ее семью видят, что она счастливая жена и мать.

Напомним, Приходько, ставшая многодетной матерью, взбудоражила откровением: "Если бы в 18 мне сказали..."

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