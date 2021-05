Актриса та співачка Дженніфер Лопес не на жарт розбурхала публіку, виставивши цікаві кадри й зробивши заяву

Як відомо, 51-річна зірка нещодавно розлучилася зі своїм бойфрендом, екс-бейсболістом Алексом Родрігесом. Два роки тому пара оголосила про заручини, але весілля двічі доводилося переносити через пандемію. Що стало причиною остаточного розриву - невідомо. Але у шанувальників Лопес є припущення, що колишній бойфренд їй зраджував.

На нових кадрах, якими поділилася Дженніфер у себе в мікроблозі в Instagram, зірка "воскресила" спогади про свій "найулюбленіший альбом" - This Is Me... Then (2002) - присвячений акторові-красунчику Бену Аффлеку, своєму тодішньому супутнику життя, передає Politeka.net.

"Всі мої альбоми для мене особливі, але "This Is Me... Then" - це мій улюблений альбом, який я коли-небудь робила... поки що! Я знаю, багато хто з вас чули, як я говорила це раніше, тому на честь моїх #JLovers, які допомагають йому знову увійти в чарти альбомів через 19 років... ось маленький #TBT ✨ 💕 #thisismethen", - йдеться в підписі.

Користувачі несказанно зраділи поверненню Бенніфер (так ласкаво фанати називають їх союз з актором):

"Вітаю, легенда!!!!! Класика🔥"

"Завжди залишайся собою. Натхнення. Ікона!"

"Вищий рівень 🙌 ❤️"

"Я якраз говорила про цей альбом і слухала його днями, чекаючи, коли ти повернешся до Бена🤣"

"Бенніфер повертається... як і цей альбом 🔥 👏"

"Це був альбом Бена! Мені теж він подобається❤️"

"Тоді вона була з Беном ❤️, і в цьому альбомі навіть були пісні, присвячені йому"

"це енергія Бенніфер, яку ми всі потребуємо в даний момент"

