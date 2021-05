Актриса и певица Дженнифер Лопес не на шутку взбудоражила публику, выставив любопытные кадры и сделав заявление

Как известно, 51-летняя звезда недавно рассталась со своим бойфрендом, экс-бейсболистом Алексом Родригесом. Два года назад пара объявила о помолвке, но свадьбу дважды приходилось переносить из-за пандемии. Что стало причиной окончательного разрыва – неизвестно. Но у поклонников Лопес есть догадки, что бывший бойфренд ей изменял.

На новых кадрах, которыми поделилась Дженнифер у себя в микроблоге в Инстаграм, звезда "воскресила" воспоминания о своем "самом любимом альбоме" - This Is Me... Then (2002) - посвященном актеру-красавчику Бену Аффлеку, своему тогдашнему спутнику жизни, передает Politeka.net.

"Все мои альбомы для меня особенные, но "This Is Me... Then" - это мой любимый альбом, который я когда-либо делала... пока! Я знаю, многие из вас слышали, как я говорила это раньше, поэтому в честь моих #JLovers, помогающих ему снова войти в чарты альбомов спустя 19 лет... вот маленький #TBT ✨💕 #ThisIsMeThen", - говорится в подписи.

Пользователи несказанно обрадовались возвращению Беннифер (так ласково фанаты называют их союз с актером):

"Поздравляю, легенда!!!!! Классика🔥"

"Всегда оставайся собой. Вдохновение. ИКОНА!"

"Высший уровень 🙌🏻❤️"

"Я как раз говорила об этом альбоме и слушала его на днях, ожидая, когда ты вернешься к Бену🤣"

"Беннифер возвращается... как и этот альбом 🔥👏"

"Это был альбом Бена! Мне тоже он нравится❤️"

"Тогда она была с Беном ❤️, и в этом альбоме даже были песни, посвященные ему"

"это энергия Беннифер, в которой мы все нуждаемся в данный момент"

Напомним, 51-летняя Лопес смело показала, какие формы прячет под открытой юбкой: "Придержите коней, вау".

Как сообщала Politeka, Лопес в крошечном боди доказала, почему возраст ей не помеха: "Нет, ну вы видели?".

Также Politeka писала, Дженнифер Лопес, расставшись с женихом, примерила наряд с декольте до пупка: "Не пропустите..."