Фіналіст "Холостячки" Олексій Тригубенко, отримавши "відворот-поворот" від Ксенії Мішиної, даремно час не втрачає

32-річний київський бізнесмен, який після закінчення шоу так і не знайшов собі пару, нещодавно засвітився в компанії красунь з родинного проєкту "Холостяк". Екс-учасниця 11-го сезону Олександра Миколюк запросила Олексія на вечірку з нагоди її дня народження. Кадри цієї події з'явилися в Instagram, передає Politeka.net.

На одному з фото Тригубенка зняли в обіймах з яскравою брюнеткою-іменниницею. На іншому - чоловік постав вже відразу з кількома красунями з "Холостяка".

Фанати обох проєктів із задоволенням обговорили мінливий характер Олексія в коментарях. Як відомо, у своїй історії з "Холостячкою" Мішиною він підносив себе як любителя спокійного сімейного життя. Але після відмови Ксенії його раз у раз помічають на різних тусовках з дівчатами та алкоголем (у тієї ж Олександри він недавно гуляв на новосіллі). Публіка відчула підступ.

"Льоша універсальний, всім підходить 😂" - "ось він хоче відносин, зустріти ту саму і т.д. (з його слів). А чи не вплинуть негативно на його репутацію всі ці тусовки, купи дівок поруч і т. п.? Не думаю, що комусь захочеться на додачу до Льоші отримати і його "подружок". 🤔" - "як підходить так і відходить!... 😂"

"Це точно Льоша?) Або те, що від нього залишилося))))))? Зовсім інша людина, ніж він себе описував😒 🙄" - "він зовсім не схожий на того скромного хлопця з шоу... Виходить, що то все була брехня. А вийшло, що він бабій, тусовщик і ще й любитель випити. Він такою своєю поведінкою сам псує враження про нього. Треба йому визначитися, чого ж він все-таки хоче: тусовки з панянками або все-таки сім'ю і відносини" - "Ахххахх... точно🙄 Ех, Льоха) а ми-то думали..."

"Він же любить Ксюшу!.."

"Льоша вже не пропаде... Сам як холостяк, вибирай кого душа бажає..."

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