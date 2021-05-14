Відомий виконавець Олександр Пономарьов показав свою улюблену собаку

Як повідомляє Politeka.net, відомий український співак Олександр Пономарьов, який нещодавно брав участь у шоу "Маска" в ролі Лева, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Нещодавно артист виклав в мережу чарівну фотографію, на якій позує разом зі своїм собакою на прізвисько Ши, а в підписі до кадру розповів, що його улюблениця відзначає день народження, так що вони приймають привітання.

На новому знімку, який Олександр зробив сам, вони з Ши відображені в затишній кімнаті, собака на передньому плані, тоді як її господар позаду. Перед камерою артист з'явився в білій футболці, він виглядає задоволеним і навіть щасливим. Дуже мило виглядає і улюблениця виконавця, вона з бантиком на голові дивиться в прямо в об'єктив.

У підписі до фотографії Пономарьов написав: "сьогодні день народження моєї Ши! Сьогодні приїдуть гості, вона замовила плов, і я починаю вже його готувати і ще, вона готова слухати ваші привітання, які я їй обов'язково перечитаю! Всім гарного дня!". Користувачі звичайно ж взялися активно обговорювати нову фотографію Олександра з його собакою, засинаючи їх компліментами і привітаннями.

Схоже, після двох розлучень Пономарьов залишився жити у своєму будинку з собакою. Нагадаємо, артист був у шлюбі з продюсером Оленою Мозговою, яка народила йому дочку, а після він одружився з Вікторією Мартинюк, але і цей шлюб навіть після народження сина розпався.

Нагадаємо, Олександр Пономарьов в особливий день поділився з українцями своїм болем: "Пам'ятаємо, любимо! Царство Небесне".

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