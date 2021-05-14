Популярний український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками", опублікував бекстейдж фотосесії сина
Як пише Politeka.net, популярний український хореограф і суддя легендарного проекту «Танці з зірками» Влад Яма щасливо одружений на дівчині на ім'я Ліліана. Вони познайомилися в далекому 2007 році, а через сім років відбулася їх шикарне весілля. Пара виховує сина Леона, проте обличчя хлопчика воліє приховувати від громадськості. Цього разу Влад Яма показав у своєму акаунті в Instagram відео, як його підріс син Леон бере участь у фотосесії "Діти - квіти життя". Її презентація відбудеться 1 червня.
"Мілота 80-го рівня", - підписав коротке відео Зоряний ТАТО.
На відео зірковий ТАТО показав, як хлопчикові вперше в житті роблять грим і пудрять обличчя для фотосесії. Малюк слухняно закриває очі і чекає, щоб бути красивим в кадрі.
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"У людини грим вперше в житті", - підписав відео з сином Влад Яма.
Також хореограф показав бекстейдж фотосесії з квітами і двома дівчатками - дочками українського шоумена і телеведучого Анатолія Анатоліча.
Після фотосесії Влад Яма разом з сином пішли на атракціони.
"Гонорар за фотосесію - атракціони", - жартома підписав відео Влад Яма, де вони з Леоном вже розважаються.
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