Фаворитка "Холостяка 11" Михайла Заливако Юлія "Зайка" здійснить відчайдушну спробу повернутися на шоу

Такого крутого повороту подій не було за всі сезони проєкту. 27-річна екс-учасниця "Холостяка" Юлія, порушивши всі правила, повернеться, щоб зізнатися Михайлу у своїх почуттях.

Кадрами їх зустрічі поділився в своєму мікроблозі в Instagram ведучий Григорій Решетник, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Готові? Ваші прогнози? 🤔",- поцікавився він у публіки.

Так, судячи з анонсу, Заливако отримав від дівчини послання із запрошенням зустрітися в тому місці, де вони побачилися вперше.

"У мене в роті пересохло...,- відреагував "Холостяк", але потім додав, зітхнувши. - Я так не хочу. Я хочу, щоб все було вчасно".

На який божевільний крок піде "Зайка", щоб повернути "Холостяка" і чим закінчиться їх побачення з Мішею, глядачі дізнаються вже в п'ятницю, 14 травня.

А поки користувачі із задоволення смакують інтригу:

"Театр! Взагалі все так продумано і награно в цьому сезоні))"

"Стб тягне за вуха зайку як можуть😂" - "там дивитися більше нема на кого... Вона єдина, хто проявляє живі емоції... Мені вона подобається)))"

"Вона зробила крок, думаю Михайло це оцінить 100%"

"Не поверне😢 мені здається, але все ж я сподіваюся на зворотне"

"Міша дасть шанс Юлі❤️😍і вони продовжать свою історію кохання"

"Двічі в одну річку не увійдеш))) потрібно все робити і говорити вчасно, а щирістю там і не пахне🙈"

"Якщо він поверне її, то нехай вже і йде з нею, мені так здається"

Нагадаємо, "Зайка" вилетіла з проєкту в 9-му ефірі. Вона не зуміла донести до Заливако своїх почуттів і вже після шоу розповіла про закоханість. Коментуючи свій відхід, Юлія зізналася, що в той момент перестала розуміти, куди рухатися далі.

"Де вчать проявляти любов до дорогої людини? Ми закінчуємо школи та університети, отримуючи знання, але необхідного там не дають, не розповідають. Я не холодна і беземоційна, я просто не вмію проявляти свої почуття", - пояснювала вона.

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