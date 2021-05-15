Син легендарної співачки Софії Ротару показав себе, розповівши про відкриття

Як пише Politeka.net, Руслан Євдокименко є єдиним сином Софії Ротару. 51-річний чоловік сам одружився і виховав двох дітей - Софію та Анатолія. Відомо, що Євдокименко любить мотоцикли і можна часто побачити на фото зніми. Красунчик активно веде соціальні мережі, де висвітлює своє життя.

Цього разу Руслан опублікував фото, позуючи біля пам'ятника засновникам Києва-Кию, Щеку, Хориву і сестрі Либеді. Чоловік був у кепці, окулярах і джинсовій куртці, посміхаючись на камеру.

"Мото сезон офіційно відкритий", - радісно підписав фотографію Руслан.

Фанати поставили майже 300 лайків і написали коментарі:

"Вдалого сезону, Руслан", "крутих покатушек", "Удачина на дорогах тобі, Руслан".

Повідомлялося, що невістка Софії Ротару Світлана Євдокименко показала миле фото з дорослими дітьми.

Перед камерою невістка Софії Ротару позує в стильній чорній сукні цікавого фасону, її волосся розпущене і акуратно укладене, а обличчі легкий макіяж. Соня стоїть поруч з мамою, на ній коротке бежеве плаття незвичайної текстури, яке підкреслює довгі ніжки.

Нагадаємо, єдиний син Софії Ротару розкрив її справжнє прізвище

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