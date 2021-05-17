Відома співачка Джамала звернулася до українців з емоційною промовою
Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку 37-річної зірки в Instagram.
"Херсон, спасибі за вчорашній вечір! Був теплий прийом і потужна підтримка! Я під великим враженням від вас. Особливо цінно, що ви знали все нові пісні і підспівували разом зі мною. Хотілося кожному подякувати вчора. Обов'язково повернуся", - написала вона.
Шанувальники також залишилися в захваті і діляться своїми враженнями, а також дякують за виступ
"Спасибі Вам за прекрасний і проникливий концерт! Ми під величезним враженням", "це було просто щось", "неймовірно! Життя потихеньку налагоджується!🙌 хочу концерти", "це було не забуваємо", "дивилася і плакала❤ так хотілося б теж там, мурашки", - пишуть в коментарях.
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Але Джамала справила сильне враження не тільки проникливим виступом, але і своєю зовнішністю. Ще недавно співачка зізналася, що хоче скинути 10 кг.За півтора місяці їй вдалося позбутися від 6 кг. Результат захопив багатьох.
"Ммм ❤яка схудла!! Дуже красива !!😍 ", "Неперевершена красуня", " дуже красива. І волосся красиве", сиплють компліментами користувачі Мережі.
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