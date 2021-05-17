Внучка Народного артиста України, судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, 40-річна Анна Сафрончик, показала, як відпочиває

Анна Сафрончик - модель і актриса, яка побудувала кар'єру в Італії, передає Politeka.net. Відомо, що внучка Чапкіса з 13 років живе за кордоном, коли її сім'я емігрувала.

Зараз зірка активно знімається і веде свою сторінку в Instagram, на яку вже підписані 532 тисячі осіб.

В одних з останніх сторіс красуня показала, як відпочиває. Артистка позувала в джакузі, вона намочила волосся, а її очі прикрили окуляри.

Також красуня похвалилася фігурою в купальнику. Зірку зняли, коли вона сидить у прозорій воді. Крихітне бікіні чудово виглядало на стрункому і підтягнутому тілі Сафрончик.

Видно, що ефектна жінка отримує насолоду від відпочинку.

Нагадаємо, Анна Сафрончик народилася в родині тенора Євгена Сафрончика і балерини Лілії Чапкіс (дочки Григорія Миколайовича від першого шлюбу). Сім'я емігрувала до Італії, коли Анні було 13 років. У 17 років майбутня актриса завоювала титул «Міс Тоскана», і з тих пір вона не втрачає своєї популярності.

Зовнішність красуні просто захоплює, тому вона часто отримує багато компліментів від своїх підписників в Instagram, а її пости збирають тисячі лайків.

У своєму Instagram красуня часто ділиться секретами краси, зокрема показує, як використовує сироватки для обличчя і різні креми.

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