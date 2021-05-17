Співачка Еліна Іващенко, яка стала партнеркою Олега Винника, показала себе, розповівши про фестиваль

Як пише Politeka.net, переможниця "Х-Фактора" та учасниця Національного відбору на Євробачення Еліна Іващенко, не так давно презентувала пісню, яку заспівала разом із зіркою українського шоу-бізнесу Олегом Винником. Красуня не тільки співає, а й активно розвиває блог в соціальних мережах, де підігріває до своєї творчості інтерес.

Цього разу Еліна опублікувала в Instagram фото, на якому позувала в бллузі і червоних штанях. Дівчина посміхалася, позуючи біля фото-зони фестивалю"Чорноморські".

"Як же круто знову опинитися в цій атмосфері "Чорноморські" - Спасибі вам за цей досвід і затишок який ви створюєте. Люблю вас дуже", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 400 лайків і написали коментарі:

"Якщо Еліна бере участь, віддайте їй відразу приз і не починайте фестиваль", "Красоточка", "неймовірна дівчинка".

Повідомлялося, що Олег Винник і його нова партнерка Еліна Іващенко показали відео бекстейджу зйомок перед прем'єрою дуету.

Олег Винник та переможниця "Х-Фактора" Еліна Іващенко презентували спільну пісню "Діаманти". На честь того, що відео на YouTube зібрало вже більше мільйона переглядів, артисти вирішили показати закулісся фотосесії перед прем'єрою.

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