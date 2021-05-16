Відома українська актриса Ксенія Мішина, перша героїня проекту "Холостячка", показала себе і розповіла про інсайти
Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина була досить відомою актрисою, але стала дуже популярною після того, як стала героїнею шоу "Холостячка". Зараз за красунею стежать сотні тисяч українців і дівчина не соромиться ділитися особистим.
Цього разу Мішина опублікувала фото, на якому позувала в темному вбранні. Дівчина посміхалася, демонструючи розкішне волосся.
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світ ставиться до тебе також, як і ти ставишся до себе;
якщо ти дуже хочеш отримати щось, спочатку потрібно це віддати;
любити те що робиш, робити те що любиш;
Іди в страх, саме за ним починається справжнє життя;
спочатку ти працюєш на репутацію, потім вона працює на тебе;
якщо хочеш щось отримати, Допоможи іншому досягти цієї мети;
кількість, рано чи пізно перейде в якість;
замінити все "треба" на "хочу", ось секрет натхнення і мотивації;
бути собою просто, дозволити собі бути собою, складніше;
найбільший внесок у щастя, навчитися бути в моменті, як можна більше!
Все, став будь смайл, якщо тобі відгукується щось з цих принципів", - написала Ксенія.
Фанати поставили десятки лайків і написали коментарі:
"Красуня наша", "Ти мене надихаєш, найкраща просто", "круті і життєві цитати".
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