Молдавський співак Дан Балан, якому приписували роман з Тінй Кароль, розбурхав шанувальників зверненням

Як передає Politeka.net, артисти протягом двох років були колегами на вокальному проекті»Голос країни". Між ними зав'язалися дуже теплі стосунки, які постійно підігрівалися фліртом в прямому ефірі. Багато шанувальників впевнені, що за екранної "любов'ю" парочки і фліртом на публіку криється щось більше і справжнє.

Новий пост від Балана, який нечасто з'являється в мережі просто сколихнув його шанувальників.

«Morning... a new day... a new chance...» ,- написав він, і показав своє Селфі.

Відзначимо, реакція користувачів Instagram була досить бурхливою. Хтось навіть зазначив, що артист немов помолодшав.

"Ого, Дан з'явився в мережі, що відбувається?", "Боже, мене ще вчора від цієї фотографії відкачували", "Останній романтик Кишинева, коли ми почуємо від вас лірику?", "Ось це Доброго ранку", "саме Доброго ранку", "Господи, який гарний", "який хороший хлопець", "Дан, ти випив елексір молодості?", "Ви вирішили помінятися місцями? Тепер ти будеш активним? Ми не проти, тільки за", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, нещодавно продюсер "1+1" Володимир Завадюк заявив, що роман між Тіною і Даном був "створений синтетично" заради рейтингів програми.

Першим перервав мовчання Дан Балан, який зазначив, що ніколи не заявляв про будь-який зв'язок між ними, крім Дружній.

"Те, що ви бачили в ефірах "Голосу", – це була щира симпатія, а далі люди самі додумували, самі напридумували і самі вирішили, що був якийсь обман»,-заявив артист.

Пізніше і Тіна вирішила прокоментувати ситуацію.

"Хіба флірт називають обманом? Це гра напівтіней романтики. Нав'язати любов неможливо. Ми були щирі і це наша історія. Як буде далі-Це наш secret paradise», - заявила співачка.

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