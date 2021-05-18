Внучка Народного артиста України, судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, 40-річна Анна Сафрончик, поділилася секретом своєї привабливості

Анна Сафрончик разом батьками, тенором Євгеном Сафрончиком і балериною Лілією Чапкіс, емігрувала до Італії, коли їй було всього 13 років, передає Politeka.net.

За кордоном дівчині вдалося побудувати успішну кар'єру моделі й актриси. Зараз красуня регулярно балує своїх шанувальників в Instagram, публікуючи пости про свої будні, а також розкриваючи секрети своєї привабливості.

До слова, на аккаунт зірки підписані 533 тисячі осіб.

В одному з останніх постів внучка Чапкіса показала, що використовує сироватку для обличчя і тіла, яка надає її шкірі сяйва.

"Рідка і кольорова текстура допомагає наносити продукт найкращим чином, не залишаючи розводів на шкірі! Ви можете додавати кілька крапель у свій щоденний крем для більш м'якого ефекту здорової і сяючої шкіри або безпосередньо на шкіру для більш інтенсивної, засмаглої шкіри", - написала артистка.

За три години публікація зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Українська кров!", "Я божеволію по тобі 😍😍😍😍😍😍😍", "Доброго ранку, красуня😗", " ти щось чудове .... безперечно найкрасивіша😘 💪 🏿 😘", " ти досконалість🙌 🙌❤️❤️", "схоже, ви зупинилися на 26", "😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️😊 спасибі за тебе таку прекрасну Анну💖 😊", - написали користувачі мережі.

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