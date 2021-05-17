Дочка відомої української співачки Олі Полякової Маша показала, як розважається з другом

Як пише Politeka.net, 16-річна донька Олі Полякової вже активно веде соціальні мережі, розвиваючи свої блогерські здібності. І у красуні це виходить, адже на неї вже підписані десятки тисяч фанатів, яких зірка намагається не розчарувати. Маша розвиває не тільки Instagram, але і Тікток, де цього разу опублікувала свіжий ролик.

На кадрах Полякова з'явилася в білій футболці, спідниці і корсеті. Красуня почала пародіювати під пісню, а після цього з'явився її друг, який надів толстовку і окуляри, показавши непристойний жест перед камерою. Після цього відео закінчилося.

"Татів пістолет в кишені, шуба, плащ і чоботи

Ось і вся моя спадщина, Я принцеса з тайги", - звучало в кадрі.

Фанати поставили кілька десятків лайків і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами.

Повідомлялося, що дочка української співачки Олі Полякової Маша вразила стильним дорослим образом.

На свіжому фото 16-річна школярка постала у вельми дорослому образі. Вона одягла футболку, яку затягнула модним корсетом. Крім цього, дівчина зробила яскравий макіяж зі стрілками.

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