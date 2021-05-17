Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша показала, как развлекается с другом
Как пишет Politeka.net, 16-летняя дочь Оли Поляковой уже активно ведет социальные сети, развивая свои блогерские способности. И у красотки это выходит, ведь на нее уже подписаны десятки тысяч фанатов, которых звезда пытается не разочаровать. Маша развивает не только Инстаграм, но и ТикТок, где в этот раз опубликовала свежий ролик.
На кадрах Полякова появилась в белой футболке, юбке и корсете. Красотка начала пародировать под песню, а после этого появился ее друг, который надел толстовку и очки, показав неприличный жест перед камерой. После этого видео закончилось.
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Вот и все мое наследство, я принцесса из тайги", - звучало в кадре.
Фанаты поставили несколько десятков лайков и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами.
Сообщалось, что дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша впечатлила стильным взрослым образом.
На свежем фото 16-летняя школьница предстала в весьма взрослом образе. Она надела футболку, которую затянула модным корсетом. Кроме этого, девушка сделала яркий макияж со стрелками.
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