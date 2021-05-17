Відома українська спортсменка Марина Бех-Романчук показала себе, зізнавшись у коханні

Як пише Politeka.net, Марина Бех-Романчук стала дуже успішною вітчизняною спортсменкою, зайнятою легкою атлетикою. Красуня здобула безліч медалей на турнірах різного рівня і не збирається зупинятися. Зірка активно веде Instagram, де постійно показує фото зі своїх тренувань, пропагуючи спорт.

Цей раз не став винятком. Марина показала знімок, на якому була в світлому міні-бікіні і окулярах. Дівчина стояла біля басейну, демонструючи розкішну фігуру.

"Останній тиждень, щоб почати цей тренувальний збір, 🤞 🏼 тепер потрібно бути сильнішим, ніж раніше🙌 🏼", - написала Бех-Романчук під фото.

На другому сторі Марина показала відразу фото в спортивних шртах і ТОПі ніжно бузкового кольору. Красуня продемонструвала свою спортивну форму і ідеальну фігуру.

Фанати в коментарях захопилися красою і силою легкоатлетки, про що написали їй в коментарях.

"Правда", " виглядаєш чудово! Гарного тижня!", "Така красива і сильна", "головне - наполегливо тренуватися і не лінуватися. 💯 💯 💯 ",- написали користувачі.

На своїй сторінці популярна вітчизняна легкоатлетка, чемпіонка і просто красуня Марина Бех-Романчук показала, як проходять її тренування на природі. Дівчина будувала стрибки, демонструючи результат наполегливих занять.

Нагадавши, Українська чемпіонка Бех-Романчук у спортивному міні показала своє захоплення

А ще Politeka повідомляла, що українська чемпіонка Бех-Романчук у міні запалила на вечірньому тренуванні

Також Politeka писала, що українська чемпіонка Бех-Романчук у спортивному міні показала ідеал фігури