Известная украинская спортсменка Марина Бех-Романчук показала себя, признавшись в любви

Как пишет Politeka.net, Марина Бех-Романчук стала очень успешной отечественной спортсменкой, занятой легкой атлетикой. Красотка добыла множество медалей на турнирах различного уровня и не собирается останавливаться. Звезда активно ведет Инстаграм, где постоянно показывает фото со своих тренировок, пропагандируя спорт.

Этот раз не стал исключением. Марина показала снимок, на котором была в светлом мини-бикини и очках. Девушка стояла у бассейна, демонстрируя роскошную фигуру.

"Последняя неделя, чтобы начать этот тренировочный сбор, 🤞🏼 теперь нужно быть сильнее, чем раньше🙌🏼", - написала Бех-Романчук под фото.

На втором стори Марина показала сразу фото в спортивных шртах и топе нежно сиреневого цвета. Красотка продемонстрировала свою спортивную форму и идеальную фигуру.

Фанаты в комментариях восхитились красотой и силой легкоатлетки, о чем написали ей в комментариях.

"Правда", "Выглядишь превосходно! Хорошей недели!", "Такая красивая и сильная", "Главное - упорно тренироваться и не лениться. 💯💯💯", - написали пользователи.

На своей странице популярная отечественная легкоатлетка, чемпионка и просто красотка Марина Бех-Романчук показала, как проходят ее тренировки на природе. Девушка строила прыжки, демонстрируя результат упорных занятий.

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