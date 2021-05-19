Епопеї "відносин" Дана Балана з Тіною Кароль прийшов кінець - публіка обурена

Днями 42-річний молдавський співак Дан Балан після декількох років чуток про свій роман з 36-річною артисткою Тіною Кароль, вирішив розставити всі крапки над "i". Зірка опублікував пост-зізнання у своєму мікроблозі в Instagram, пояснивши, що насправді відбувалося між ними, передає Politeka.net.

Почуття, які нібито зародилися за часів їх тренерства на "Голосі країни", виявилися всього лише симпатією - нічого крім дружби.

На Балана посипалися звинувачення в обмані й штучному залученні уваги публіки, на що співак гостро відреагував.

"Друзі, а в чому обман? <...> Те, що ви бачили в ефірах голосу - це була щира симпатія... А те, що заявляв продюсер Голосу про "придуману історію"... він мав на увазі, що спочатку він придумав ідею, що для шоу було б добре, якщо у нас з'явився б "романтичний зв'язок" і підштовхував нас на це... а в кінцевому підсумку, насправді, вийшла щира симпатія...", - виправдовувався Дан.

Пристрасті з цього приводу не вщухають в Мережі. Ображені користувачі досі критикують Балана та Кароль:

"Ну зрозуміло, ми самі все придумали. Спасибі, що нарешті пояснили" - " ага, самі. Данчик придумав і вас же потім звинуватив👏"

"ору, самі все напридумували, дійсно) Ну складно не напридумувати, коли твоя мама з'являється і робить мало не весілля на нокаутах і при цьому потім рік ще лайкає все, що пов'язано з ДТ..."

"Дан, ну, звичайно ж, це ваша справа була, як до один одного ставитися. Але ви маніпулювали людьми. Зображуючи те, чого не було. Ви зображували любов, а зараз говорите про симпатію"

"Чесність по-балановськи: 3 роки ухльостувати на камеру за бабою заради рейтингів, створювати чатики для обговорення їх "любові", а потім зливатися зі словами, що фани самі все придумали 🙌"

"Тобто два роки гри в роман, розповідей про сніданки і підтримуванні фанатів у переконанні, що там любов - це не обман?) Дан, хоч собі не бреши. Ви хотіли хайпанути і привернути до себе увагу. Ви бачили, що Вам вірять, і підтримували цю віру. І навіть закінчити це красиво не змогли. Самі людей за ніс водили, і люди ж у вас винні. Щирий ти наш"

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