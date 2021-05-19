28-річна Ганна, колишня дружина екс-голови ОП Андрія Богдана, яка нині бореться за серце "Холостяк", приголомшила одкровенням

Під час минулого ефіру, при зустрічі з мамою "Холостяка" Михайла Заливако Ларисою Іллівною, Аня заявила, що мріє про трьох дітей. Жінку збентежило, що дівчина хоче обзавестися потомством, але при цьому не змогла відповісти, як збирається поставити нащадків на ноги. Ларису Іллівну здивувало, що Аня не готова з головою зануритися в сім'ю і хоче залучати до виховання майбутніх дітей нянь, що кардинально різниться з поглядами Михайла.

Обговорюючи ситуацію, багато хто в Мережі накинувся на екс-дружину Богдана, дивуючись не настільки бажанням мати дітей, як їх кількістю. Фаворитка "Холостяка" роз'яснила свою позицію, зробивши відповідний пост в Instagram, передає Politeka.net.

"Чомусь багатьох шокувала моя відповідь на питання "скільки ти хочеш дітей?" Так! Я хочу трьох! І так, я знаю що це складно. Але послухайте, кому зараз легко?🤣 З дітьми, без дітей - завжди знаходяться моменти, які так чи інакше "ускладнюють" нам життя. До того ж, я знаю багато людей, які незважаючи на кількість дітей, подорожують, відпочивають, працюють, тримають побут і при цьому спокійні, щасливі та кохані. Мені здається, вся справа в настрої. Ось і все. Якщо ускладнювати і накручувати - так воно і буде️️", - заявила Аня, додавши, що "боятися труднощів - це не про неї".

Користувачі з жаром обговорили одкровення дівчини:

"Я залишуся підписана до того часу, коли буде троє 👐 🙈 🙈 цікаво буде почитати і послухати потім🥰"

"Аня, якщо хочете 3 дітей, і активне життя молодої жінки, запасіться валеріаночкою, вітамінками, і найголовніше - надійним чоловіком!"

"я теж офігіла коли так відреагували🤷 що в цьому поганого і дивного не розумію..."

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