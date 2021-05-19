28-летняя Анна, бывшая жена экс-главы ОП Андрея Богдана, которая ныне борется за сердце "Холостяка", огорошила откровением

Во время прошлого эфира, при встрече с мамой "Холостяка" Михаила Заливако Ларисой Ильинишной, Аня заявила, что мечтает о троих детях. Женщину смутило, что девушка хочет обзавестись потомством, но при этом не смогла ответить, как собирается поставить отпрысков на ноги. Ларису Ильнишну удивило, что Аня не готова с головой погрузиться в семью и хочет привлекать к воспитанию будущих детей нянь, что кардинально разнится со взглядами Михаила.

Обсуждая ситуацию, многие в Сети накинулись на экс-жену Богдана, изумляясь не столь желанием иметь детей, как их количеством. Фаворитка "Холостяка" посчитала свои долгом объясниться, сделав соответствующий пост в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Почему-то многих поверг в шок мой ответ на вопрос «сколько ты хочешь детей?» Да! Я хочу троих! И да, я знаю что это сложно. Но послушайте, кому сейчас легко?🤣 С детьми, без детей - всегда находятся моменты, которые так или иначе «усложняют» нам жизнь. К тому же, я знаю много людей, которые несмотря на количество детей, путешествуют, отдыхают, работают, держат быт и при этом спокойные, счастливые и любимые. Мне кажется, всё дело в настрое. Вот и всё. Если усложнять и накручивать - так оно и будет🤷🏻‍♀️", - заявила Аня, добавив, что "бояться трудностей - это не про нее".

Пользователи с жаром обсудили откровение девушки:

"Я останусь подписана до того времени, когда будет трое👐🙈🙈 интересно будет почитать и послушать потом🥰"

"Аня, если хотите 3 детей, и активную жизнь молодой женщины, запаситесь валерианочкой, витаминками, и самое главное - надежным человеком!"

"я тоже афигела когда так отреагировали🤷🏽‍♀️🤷🏽‍♀️что в этом плохого и странного не понимаю..."

Напомним, "холостяка" Заливако жестко раскритиковали после знакомства с родителями участниц: "Аппетит пропадает...".

Как сообщала Politeka, экс-жену Богдана и фаворитку "Холостяка" засмеяли после откровений о свадьбе: "Противно смотреть"

Также Politeka писала, что "холостяк" Заливако распрощался с красоткой-участницей после знакомства с родителями: "Не могу поверить...".