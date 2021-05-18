Відома українська модель Леоніла Гузь, яка стала "Міс Україна 2018", підкорила красою в стильному образі
Модель любить піклуватися про своє здоров'я та емоційне самопочуття, передає Politeka.net. Зірка вважає, що потрібно вибирати приємний вид активного відпочинку і тоді будуть горіти очі.
Красуня виступає за здоровий спосіб життя, при цьому вона не дотримується дієт і не відмовляє собі в улюбленій їжі, а також любить пити воду.
В результаті Гузь має чудовий вигляд, що доводить кожною своїй фотосесією. Цього разу вона опублікувала у Instagram знімок, поставши в чорному жакеті. Красуня розстебнула піджак, з якого виставилося щось світле, схоже на маєчку.
Образ завершили сяючі аксесуари, а також гарний макіяж, який виділив красиві риси обличчя і надав шкірі ще більше сяйва.
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За годину публікація зібрала понад 1000 лайків і трохи коментарів.
"Прекрасна", " 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 ГАРНА ДІВЧИНА 🔥 🔥 🔥 🔥 божественна краса 🌹🌹🌹💘💘💘💋", "Богиня", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Леоніла Гузь зізналася в одному з інтерв'ю, що мріяла стати перукарем. З дитинства дівчині подобалося придумувати різні зачіски, але пізніше усвідомила, що не хоче цим займатися. Однак, можливо, в майбутньому модель відкриє благодійний салон.
Зараз же красуня активно задіяна в модельному бізнесі, що їй дуже подобається.
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